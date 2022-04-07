Москва, , 12:41 — REGNUM В 2021 году темпы ввода в жилищном строительстве оказались рекордными за всю историю России. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Отчет Михаила Мишустина в Госдуме Duma.gov.ru

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«Ещё одна отрасль, которая сегодня демонстрирует существенный рост — это наше строительство. Она так же, как сельское хозяйство, практически не зависит от импорта», — заявил Мишустин.

«За прошедший год более 4 млн семей улучшили свои жилищные условия, введены в эксплуатацию почти 93 млн кв метра. Это рекордный объём строительства за всю историю нашей страны, включая советский период», — указал он.