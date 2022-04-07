Москва, 7 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Газ в России будет проведен всем нуждающимся домохозяйствам. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин в Госдуме

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«Я вспоминаю свою встречу на Сахалине с жителями, в чьи дома проводили газ, и видел, насколько для них это было важно. Столько лет им приходилось топить печи, чтобы обогреть свой дом. Даже не верили, что это, наконец, случилось!» — заявил Мишустин.

«Столько было радости в их глазах. Теперь таких хороших историй будет больше. И то, что на сегодняшний день подано свыше 750 тыс. заявок на подключение, лишь подтверждает. Уже заключено свыше 300 тыс. договоров, и это не просто километры газопроводов, а сотни тысяч семей, которые получат газ. И мы не можем обмануть их ожидания. Всё будет реализовано», — указал он.