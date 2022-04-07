Москва, , 12:32 — REGNUM В России быстрыми темпами продолжается расширение доступа населения к интернету. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Завершили подключение к сети всех общеобразовательных учреждений. Широкополосный интернет теперь есть во всех больницах, поликлиниках, ФАПах, колледжаз и вузах. Это более 75 тыс. социально значимых учреждений», — заявил Мишустин.

«Появилась точки связи и в 14 тыс. небольших населённых пунктов, где живут от 100 до 500 человек. Ведь возможность пользоваться интернетом сегодня должна быть у каждого независимо от того, где он проживает», — указал он.