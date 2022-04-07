Москва, 7 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Плановая медицинская помощь должна быть восстановлена в России в полном объёме. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

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«Теперь о плановой помощи. Надо восстановить её в полном объёме, конечно же, по всей стране. И прошу глав субъектов Российской Федерации обеспечить это в ближайшее время, чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также сделали отложенные операции», — заявил Мишустин.

«Важно, чтобы все могли пройти диспансеризацию и профилактические осмотры. В прошлом году это сделали почти 50 млн человек, и из них около 2 млн прошли углублённую диспансеризацию после коронавируса», — указал он.