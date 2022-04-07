Москва, , 12:21 — REGNUM За два года темпы роста России оказались в пять раз выше, чем у развитых стран мира. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

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«За два ковидных года российская экономика выросла темпом в пять раз более высоким, чем в развитых странах. Коллеги: в пять раз! Это подтверждает зарубежная аналитика и тот же Международный Валютный Фонд», — заявил Мишустин.

«В результате мы создали фундамент, на котором можно строить крепкую современную экономику», — указал он.