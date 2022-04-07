Москва, , 12:18 — REGNUM Россия научилась жить и развиваться, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

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«Результатом прошлого года стал уверенный рост экономики. Большинство предприятий смогли перенастроить своё дело, научились жить и развиваться, несмотря на риски, связанные с коронавирусом», — заявил Мишустин.

«Во втором квартале прошлого года мы вышли на допандемийный уровень по объёму валового внутреннего продукта. И в целом по итогам прошедших 12 месяцев объём ВВП увеличился на 4,7%», — указал он.