Москва, 7 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В период пандемии эффективность подготовки антикризисных мер заметно возросла. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Как будем жить при санкциях — отчитывается Мишустин: все новости»

«В период распространения коронавируса резко повысилась эффективность подготовки антикризисных мероприятий — от идеи закона и до, соответственно, его реализации», — заявил Мишустин.

«Это результат работы той слаженной системы, которую мы создали вместе с вами — депутатами Государственной думы и сенаторами. Такой подход позволил ускорить принятие законов, сохраняя их высокое качество», — указал он.

По его словам, удалось сформировать новую управленческую модель, которая позволила «скоординировать наши действия, оперативно реагировать на вызовы и подготовить необходимые решения по обновлению национальных проектов и государственных программ».