Москва, 7 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. О возможности переноса отчета правительства России в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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«Владимир Вольфович всегда был самым активным участником политических событий нашей страны. Мы с Вячеславом Викторовичем обсуждали возможность переноса нашей с вами встречи, но сошлись во мнении не менять дату. Думаю, что Владимир Вольфович как человек, чьим смыслом была работа и служение Родине в условиях, стоящих перед страной, не стал бы отменять отчет правительства в Госдуме и обсуждение новых задач», — сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что Жириновский часто занимал особую позицию по важным вопросам развития страны, но был истинным патриотом и государственником.

«Яркий политик и большой профессионал», — подчеркнул Мишустин.