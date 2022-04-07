Москва, 7 апреля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Перед Россией стоят задачи исторического масштаба. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

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«Сегодня перед правительством и парламентом стоят, без всякого преувеличения, исторические события и задачи», — заявил Мишустин.

«Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть её к поступательному развитию», — указал он.