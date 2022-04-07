Краснодар, 7 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Предприятие «Аванта» в Краснодарском крае продолжает выпуск своей косметической продукции, несмотря на антироссийские санкции. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Фабрика смогла в течение месяца найти альтернативных поставщиков санкционных ингредиентов в странах Азии и наладить новые логистические коридоры.

Предприятие выпускает ежемесячно от 7 до 10 млн штук косметической продукции (кремы, зубные пасты, шампуни, помады) и готова увеличить обороты производства на 30% на фоне санкций. При этом фабрика является предприятием полного цикла с научно-исследовательской лабораторией и собственным упаковочным производством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Тымлатский рыбокомбинат в Камчатском крае готов обеспечить жителей России высококачественной биологически активной добавкой «Омега-3».