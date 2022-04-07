Магадан, 7 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Магадане активисты «Боевого братства» 7 апреля в День провозглашения Донецкой Народной Республики провели флешмоб и митинг в поддержку российской армии и специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dnr-online.ru Флаг ДНР

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Организаторы и жители города, общественные организации, студенты и школьники собрались в сквере Победы у монумента героям прошлого, чтобы поддержать героев настоящего.

«У нас нет другого пути, только добиться сдачи марионеточного киевского режима, только добиться полного разгрома националистических батальонов и, конечно же, добиться честного и справедливого суда над нацистскими преступниками. Наше дело правое! Победа будет за нами!» — сказал на митинге руководитель регионального отделения «Боевого братства» Эдуард Козлов.

Участники растянули большую букву V из георгиевской ленты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в муниципалитетах Приморья 7 апреля прошли патриотические акции в честь Дня Подвига и Дня провозглашения Донецкой Народной Республики. Приморцы возложили цветы к памятникам и монументам, участвовали в тематических флешмобах, посещали выставки.