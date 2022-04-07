Дистанцироваться от горбачёвщины и ельцинщины — о борьбе с русофобией
Москва, 7 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Действенная борьба с русофобией требует от власти («режима») дистанцироваться от горбачёвщины и ельцинщины и дать им чёткую политико-правовую и морально-историческую оценку, считает историк и публицист Андрей Фурсов.
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«Для русофобского сегмента властной верхушки, родившейся с печатью предательства, капитуляции и социального разрушения (включая разграбление страны и разрушения её военного и научно-образовательного потенциала), это будет серьёзный удар», — написал известный историк в своём телеграм-канале «Говорит Фурсов».
«Борьба Запада и пятой колонны с Россией и русскостью,
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