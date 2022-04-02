Минск, , 16:28 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусских и российских граждан с Днем единения народов двух стран. Поздравление Лукашенко распространила сегодня, 2 апреля, пресс-служба президента Белоруссии.

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

В поздравлении Лукашенко сказано, что Белоруссия и Россия, являясь суверенными государствами, развиваясь как независимые нации, все равно связаны многовековой историей.

«Историей великих побед во имя Отечества и героической борьбы за мирное будущее, за право жить и трудиться на своей земле», — подчеркнул Лукашенко.

Союзное государство России и Белоруссии, по мнению Лукашенко, благодаря свободолюбию белорусов и граждан России, их стойкости и стремлению к созиданию, является примером для других народов, уставших от заокеанской экспансии с ее беспринципными методами подчинения всех жителей планеты интересам одной сверхдержавы.

Чтобы быть сильнее санкций и диктата Запада, Россия и Белоруссия расширяют и углубляют интеграцию, отметил Лукашенко. Так, уже принят масштабный пакет союзных программ, которые обеспечивают практически равные условия хозяйствования и торговли, как и должно быть между братскими народами.

«Создавая экономически мощное и эффективное Союзное государство, повышая благосостояние его граждан, мы используем свой исторический шанс на формирование справедливого сообщества свободных наций, во имя будущего последующих поколений белорусов, россиян и других культурно и духовно близких нам народов», — сказал Лукашенко.

Напомним, что День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля на государственном уровне в обеих странах. В 1996 году в этот день был подписан договор о создании сообщества Белоруссии и России, что предполагало единение экономического пространства и постепенно и законодательной базы двух стран. Ещё через год был подписан договор о Союзе Белоруссии и России.