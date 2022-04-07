Москва, , 11:46 — REGNUM ЛДПР предложила переименовать московский Луков переулок в переулок или улицу Жириновского, а также настаивает на учреждении в вузах стипендии имени партийного лидера, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

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«Мы приняли решение, и мы будем настаивать на том, чтобы Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР и оттуда начиналась история ЛДПР, был переименован в переулок Жириновского. Туда переедет музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей», — сообщил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

«Кроме того, мы будем настаивать на том, что одно из высших учебных заведений, к которым имеет непосредственное отношение наш лидер, было названо его именем, и была установлена ежегодная стипендия имени Жириновского. Мы надеемся, что нас поддержат с учетом его вклада в развитие мировой науки, я уверен, что многие вузы должны это наше решение поддержать», — сказал Нилов.