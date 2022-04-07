Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Ещё 419 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, выписаны с выздоровлением за сутки 520 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Новые случаи заражения зарегистрированы в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (60), Таганроге (27), Шахтах (20), Волгодонске (17), Азовском и Белокалитвинском районах (по 14), Батайске (13), Новочеркасске (12), Азове, а также Чертковском и Шолоховском районах (по 11). 16% новых носителей коронавируса — люди старше 66 лет, около 14% — дети.

Не справились с ковидом ещё две женщины в возрасте 64 лет и 71 года и четверо мужчин в возрасте от 64 до 74 лет.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрирован 366 631 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 350 974 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 787 человек.