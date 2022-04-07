Прощание с Жириновским пройдет 8 апреля в Москве
Москва, 7 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдет 8 апреля, сообщили в пресс-службе Госдумы.
Ldpr.ru
Владимир Жириновский
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Отпевание состоится в Храме Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15). Начало в 8.00.
Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов (ул. Большая Дмитровка, д.1) с 11 до 13 часов.
Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14.00.