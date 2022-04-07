Москва, 7 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. То, что высокопоставленные военные представители США и стран НАТО были, и есть, и остаются на Украине, — это точно. Об этом заявил глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью порталу NEWS.ru.

Army.mil Солдаты НАТО на Украине

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«Об их присутствии на Украине можно догадаться по тем действиям, которые предпринимались украинской стороной, постоянными полётами вертолётов с попытками пробиться и эвакуировать», — уточнил он.

Говоря о возможном задержании американского генерала, Клинцевич пояснил, что эти сведения являются неподтвержденными.

«Если эта информация не фейк, то задержанный генерал США однозначно является военным преступником, будет судим и приговорён военным трибуналом», — добавил Клинцевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два украинских вертолёта уничтожили 31 марта возле Мариуполя.

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