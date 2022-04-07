Белгород, 7 апреля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Приглашения к участию в земляных работах, за которые мэрия организует ужин, получили жители Белгорода, сообщает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM. Рассылка приходит на телефоны и электронную почту.

Beladm.ru Здание администрации Белгорода

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Неизвестные обращаются к человеку, как «к патриоту города и страны». От лица городской администрации они зовут присоединиться в 18:00 к земельным работам в окрестностях Белгорода. После физической нагрузки гарантируется ужин.

«Мэрия Белгорода в последнее время в центре внимания фейк-индустрии. Дорогие друзья, горожане, я очень прошу вас легче и по возможности с юмором относиться к той информационной атаке, которой мы подверглись. Фейковые сообщения практически всегда можно определить и без экспертов, если страх не застилает глаза. Ориентируйтесь только на проверенные источники», — отреагировал на эти сообщения в телеграм-канале глава города Антон Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, последней выдумкой фейкометов был «вызов к следователю с тёплыми вещами из-за содействия в специальной военной операции на Украине».