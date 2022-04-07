Москва, 7 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении заместителя директора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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«Гуцол публично призвала калечить и причинять тяжкий вред здоровью российских военнослужащих, попавших в плен. Это не первое публичное лицо на Украине, допускающее такие высказывания, которые к тому же поощряются действующей властью. Своими действиями Гуцол еще раз подтверждает, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество и распространились даже на представителей сферы просвещения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по поручению Бастрыкина следователи дадут уголовно-правовую оценку высказываниям украинской чиновницы в рамках расследования.