Гавана, 7 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Провокация Украины в городе Буча сделана с целью натравить на Россию международное сообщество и дать повод США продлить войну в экономических интересах. Об этом пишет кубинское издание Granma.

Официальное интернет-представительство президента Украины Украина. Буча

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«Всё связанное с городом Буча — это сфабрикованная ложь, которая <…> натравливает международное сообщество против России и укрепляет план Вашингтона по продлению войны, чтобы продать больше оружия и получить солидные денежные суммы», — пишет издание.

Отмечается, что публикующие фейковую информацию о Буче СМИ лишаются всякого доверия, при том что западные лидеры используют этот фейк для дискредитации России и затягивания ситуации на Украине.

В Granma обратили внимание, что ряд мировых государств использовал фейк украинских СМИ о Буче для атаки на Россию, даже не учитывая тот факт, что российские войска покинули этот город 30 марта, тогда как фотографии с провокацией были опубликованы спустя несколько дней: «Весь медийный монтаж стал более очевидным, когда Россия запросила созвать Совбез ООН <…> и этого не произошло из-за противостояния Великобритании. Что хотят скрыть США, Великобритания и другие западные правительства, до мозга костей вовлеченные в происходящее на Украине?».