Москва, 7 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В настоящий момент наблюдается небывалое единение российского общества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Bogomolov.PL Болотная площадь

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»Сегодня наблюдается максимальное единение россиян, Владимир Путин выступает не только лидером страны, но и ее символом», — заявил эксперт.

«Единая Россия» активнее других партий работает в ДНР и ЛНР, на освобождаемых от нацистов территориях, — полагает политолог.

«Мечты Виктории Нуланд и Майкла Макфола провалились. Их проект по взращиванию «болотной гнили» похоронил сам себя», — заключил эксперт.

Напомним, что страны Запада сделали активную ставку на рост оппозиционных настроений внутри России.