Сеул, 7 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Южнокорейский бойз-бенд BTS не звали выступать на церемонии инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя переходного комитета избранного главы государства.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

«Мы не делали никаких предложений и не связывались с агентством по поводу выступления BTS на церемонии инаугурации», — сообщил представитель комитета.

Представитель комитета также добавил, что заявления комитета по подготовке церемонии инаугурации президента «не является официальной позицией переходного комитета».

Ранее ответственный за организацию инаугурации нового президента Пак Чжу Сон сообщил в интервью KBS о возможном выступления группы. Эта новость взбудоражила поклонников BTS, которые попросили не пытаться политизировать и оставить в покое их кумиров.

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