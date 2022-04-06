Сеул, , 09:47 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS может выступить на церемонии инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщил глава комитета по подготовке церемонии инаугурации Пак Чжу Сон в радиоинтервью KBS.

Южнокорейская группа BTS Jordan Strauss

«Мы обсуждаем данный вопрос», — сказал глава комитета, отвечая на вопрос о том, готовится ли группа к выступлению на церемонии инаугурации.

Напомним, что 2 апреля представители переходного комитета избранного главы государства посетили компанию Hybe (ранее Big Hit Entertainment), агентство BTS.

По словам главы переходного комитета Ан Чхоль Су, члены комитета посетили агентство, чтобы выслушать пожелания и рекомендации о том, что может сделать новое южнокорейское правительство для стартапов и развлекательных компаний.

Пак Чжу Сон также акцентировал внимание на том, что комитет может пригласить на церемонию инаугурации экс-президента страны Пак Кын Хе.