Москва, 7 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Количество беспилотных летательных аппаратов, сбитых на Украине в рамках российской военной спецоперации, увеличилось до 413. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 7 апреля на брифинге.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новосёловка Вторая, Червонная, Новоградовка, Иловайск, Харцизск», — заявил Конашенков.

Он уточнил, что за время проведения спецоперации уничтожены 125 самолётов, 93 вертолета, 413 беспилотников. Также поражены 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 218 установок реактивных систем залпового огня, 866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1894 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 апреля российские средства ПВО сбили в Харьковской области украинский беспилотник «Байрактар», произведённый в Турции.

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