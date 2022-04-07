Пекин, 7 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Вашингтон пытается применить к России сценарий, ранее использованный для развала СССР. США по-прежнему стремятся разделить и ослабить Россию, пишет репортёр Чжао Цзяочэн в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао».

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Соединённые Штаты он называет главным интриганом XXI века с менталитетом холодной войны. Призраки этого противостояния, по его словам, живы даже спустя 30 лет. Формируя образ мнимого врага, официальный Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию.

В попытке поглотить Россию и контролировать Европу, отмечает Чжао, США расставляют новую ловушку. Это — конфликт на Украине. Он нужен США, чтобы не потерять мировое господство.

В последние десятилетия НАТО действует так, чтобы продолжать разделять и ослаблять Россию. Москву стараются «устранить» в политическом, экономическом, культурном и идеологическом аспектах. Вашингтон, возглавляющий альянс, уже разыграл такой сценарий с Советским Союзом, и теперь пытается применить его к современной России.

Так, США устроили на Украине две цветные революции, а с осени 2021 года провоцировали Москву, постоянно спекулируя на новостях о якобы «неминуемом вторжении» на украинскую территорию.

Кроме того, США создали чувство кризиса, которое усилило зависимость Европы от Вашингтона и НАТО. При этом они стараются развести Запад и Россию с Китаем по разные стороны. Так проявляется менталитет холодной войны, полагает китайский журналист.

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