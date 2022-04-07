Париж, 7 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что граждане Франции в возрасте 60 лет и старше смогут получить вторую бустерную дозу вакцины против коронавируса, передает BFM TV.

Revelli Beaumont Оливье Веран

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Минздрав Франции снизил порог доступа к четвертой дозе вакцины против коронавируса с 80 до 60 лет.

«Мы рекомендуем вторую бустерную дозу людям в возрасте 80 лет и старше, и мы открываем эту возможность для французов в возрасте 60 лет и старше, если прошло шесть месяцев после первой бустерной дозы», — уточнил Оливье Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Франции заявили, что 23 010 пациентов с COVID-19 были госпитализированы.