Захарова: Россия отреагирует на высылку дипломатов из Австрии
Москва, 7 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Москва ответит на действия Австрии в отношении российских дипломатов, сообщила 7 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова
«Россия даст соответствующий ответ», — сказала она РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Австрии заявили, что Вена вышлет трех сотрудников российского посольства и одного сотрудника генконсульства.
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