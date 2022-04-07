Москва, 7 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Москва ответит на действия Австрии в отношении российских дипломатов, сообщила 7 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Австрии заявили, что Вена вышлет трех сотрудников российского посольства и одного сотрудника генконсульства.

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