Вена, , 09:41 — REGNUM Австрия вышлет трех сотрудников российского посольства в Вене и одного сотрудника генконсульства в Зальцбурге. Об этом 7 апреля заявили в МИД Австрии.

Флаг Австрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что дипломаты должны покинуть страну до 12 апреля.

Напомним, что после публикации отчета о якобы «массовом убийстве мирных жителей» в украинском населенном пункте Буча ряд государств-членов Североатлантического альянса принял решение о высылке российских дипломатов.

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