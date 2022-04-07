Рига, 7 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Прибалтики и Бенилюкса встретились 6 апреля в Брюсселе чтобы обсудить ситуацию на Украине, а также возможные дальнейшие шаги против России. Об этом сообщил латвийский портал bb.lv.

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В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич заявил коллегам, что тесное взаимодействие с союзниками в Европейском союзе важно, как для оказания поддержки Украине, так и для поддержания жесткой политики санкций и международной изоляции в отношении России и Белоруссии.

Министр выразил поддержку дальнейшим ограничительным мерам в отношении основных источников доходов России, включая нефть и уголь, и запрету захода российских судов в порты ЕС.

Ринкевич подчеркнул на встрече, что «Россию нужно остановить на Украине, не дав ей восстановить свои возможности и желание проводить операции в долгосрочной перспективе».

«Не в наших интересах замораживание военных действий, а в том, чтобы Украина победила. Договоренность о прекращении конфликта может быть достигнута только путем прямых переговоров между Украиной и Россией», — отметил он.

Глава МИД заявил, что западные союзники должны уважать президента Украины Владимира Зеленского, поддерживая решения Украины по переговорному процессу и его условиям.

Министр иностранных дел Латвии также подчеркнул, что солидарность Запада и международного сообщества с Украиной, а также все формы помощи и поддержки ЕС укрепляют переговорные позиции Украины.