Санкт-Петербург, 7 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Власти Петербурга предложили ряд мер по повышению антисанкционной устойчивости транспортной и туристической сферы Петербурга и России в целом. Среди них — организация грузовых морских перевозок без захода в порты ЕС и дополнительные налоговые льготы для предприятий туристической сферы.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

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Эти меры обсуждались в ходе заседания координационной группы Оперативного штаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности. Группой руководит вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Как сообщили в аппарате чиновника, прорабатываются меры поддержки городских пассажирских перевозчиков, в связи с резким ростом ставок по лизингу на подвижной состав, полученный в рамках новой модели транспортного обслуживания, ростом цен на комплектующие и другие составляющие себестоимости услуг.

Отдельные меры федерального уровня предложены для морского и воздушного транспорта, наиболее пострадавшего от санкций Запада против России. В Петербурге это касается Большого порта и Пассажирского порта, аэропорта «Пулково».

Среди предложений, направленных в адрес Минтранса России — «организация прямых грузовых контейнерных линий, минуя судозаходы в порты Европейского союза; расширение международных авиаперевозок со странами, с которыми открыто воздушное сообщение; сокращение требований к обеспечению транспортной безопасности морских терминалов, приостановивших свою деятельность по приему судов и прочее», — рассказали в Смольном.

В туристическо-гостиничной сфере комитетом по туризму Санкт-Петербурга, помимо введённых федеральными органами власти мер поддержки, предложено в текущем и следующем годах продлить льготы для предприятий туристической сферы по региональным налогам и арендным платежам за использование городского имущества.

Кроме того, представители туристической сферы предлагают распространить нулевую ставку НДС не только на гостиницы, но и на рестораны в гостиницах, а также увеличить федеральное финансирование программы туристического кэшбека с 5 до 10 млрд рублей.

«Предложения комитетов будут оперативно проработаны, результаты — доложены губернатору Санкт-Петербурга для принятия окончательного решения», — подытожили в Смольном.