Париж, 7 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Европейский союз способен заменить половину импорта российского газа в краткосрочной перспективе. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил Жан-Пьер Кламадье, председатель совета директоров крупной французской энергетической и газовой компания Engie.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Мы говорим европейским лидерам, что если импорт российского газа прекратится, мы, вероятно, сможем заменить около половины его», — заявил Жан-Пьер Кламадье, председатель совета директоров Engie.

«Остальное в очень краткосрочной перспективе должно быть компенсировано сокращением потребления, особенно в промышленных секторах», — заявил Жан-Пьер Кламадье, подчеркнув, что на промышленный сектор приходится 25% потребления газа.

Европейский союз импортирует около 40% газа из России.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европейского советаШарль Мишельзаявил, что о новых европейских санкциях объявят в четверг, 7 апреля.