Мариуполь, ДНР, 7 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Свыше 100 мирных жителей, которых ранее не выпускали украинские нацисты из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эвакуировали из городской больницы Мариуполя военные Вооруженных сил РФ и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Цуканов М.В Флаг ДНР

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«Военнослужащие морской пехоты ВМФ России совместно с резервистами ДНР обеспечили эвакуацию всех пациентов четвертой городской больницы в Левобережном районе Мариуполя», — указали в пресс-службе.

Также отмечается, что для безопасного вывоза людей из зоны боевых действий с киевскими боевиками из указанного украинского националистического батальона были задействованы боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-8.

Кроме того, уточняется, что за день военными РФ и ДНР было совершено свыше 10 выездов к зданию больницы, в результате чего удалось провести эвакуацию свыше 100 человек, включая 16 детей.

При этом в Минобороны РФ добавили, что вывезенные из подвалов городской больницы в Мариуполе местные жители рассказали о бесчеловечном отношении к ним боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики с 17 февраля более 800 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики.