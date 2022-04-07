Хабаровск, 7 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил поддержку президенту России Владимиру Путину в решении провести спецоперацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

95.мвд.рф Спецоперация

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«То, что сегодня происходит на Украине, специальная операция, прежде всего, направлена на защиту нас, россиян, наших детей, наших внуков. Операция направлена против нацизма, который махрово распространился на территории Украины. Это те люди, которые ненавидят Россию, которые вообще ненавидят человека как такового. То, что они сегодня творят против детей, против пожилых, прячась за их спины, — это разве люди? Это не люди, это нацисты. Я всей душой, целиком поддерживаю нашего президента Владимира Владимировича Путина в уничтожении этого нацизма, в наведении порядка, мира на территории Украины», — сказал Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, две трети населения планеты проживают в странах, которые поддерживают Россию или нейтрально относятся к ней в контексте связанных с Украиной событий. Об этом пишет британский журнал The Economist.