Мехико, 7 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осуждает санкции Запада в адрес России, а также поставки вооружений на Украину. Об этом он заявил 6 апреля в ходе пресс-конференции.

Lopezobrador.org.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

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Глава государства также подверг критике Организацию Объединенных Наций, отметив ее неудовлетворительную работу. По мнению Обрадора, конфликта можно было избежать. Вместе с тем мексиканский лидер отметил у ООН еще есть время для того, чтобы организовать переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франса назвал незаконными санкции, которые были введены Западом против России из-за военной спецоперации на Украине. Он добавил, что такая политика западных государств губительна и наносит вред прежде всего развивающимся странам.