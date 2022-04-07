Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Границу России пересекли ещё более 14,5 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 7 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 500 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с начала эвакуации мирного населения Донбасса помощь оказана более 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Людям оказывают помощь в размещении, оформлении единовременных выплат и документов. Беженцы остаются на Дону и выезжают в другие регионы России.