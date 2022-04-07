Магас, 7 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Ингушетия направила очередную партию гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Бойцы получат продукты питания и средства гигиены, сообщил 6 апреля глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Профинасировал отправку гуманитарной помощи фонд развития республики.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

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"Направили сегодня очередную помощь для наших военнослужащих, которые задействованы в спецоперации в Украине. Это 20 тонн продуктов и средств гигиены, приобретённых на средства Национального фонда развития Ингушетии», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Как отметил руководитель республики, ингушские воины с «императорских времен героически отстаивали интересы государства», и нынешняя молодежь не уступает предкам. Задача властей и общества — всячески поддерживать их боевой дух, отметил Калиматов.

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