Канберра, 7 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В настоящее время в Австралии число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом продолжает увеличиваться. Так, например, выступая на пресс-конференции 7 апреля, премьер-министр Западной АвстралииМарк Макгоуэн заявил, что за минувший день в его штате были выявлены рекордные 7 998 случаев заражения коронавирусом, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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В Новом Южном Уэльсе отчитались о 22 255 новых случаев заражения коронавирусом и 16 смертях от COVID-19.Министерство здравоохранения Виктории сообщило, что за последние 24 часа в штате выявили 12 314 новых случаев заражения коронавирусом и четыре смерти от COVID-19. Однако число госпитализированных значительно сократилось: с 331 до 283.

В Квинсленде выявили 10 984 новых случая заражения SARS-CoV-2. Еще семь человек в штате скончались от COVID-19. В настоящее время 444 пациента с COVID-19 находятся в больницах штатах, 17 — в отделениях интенсивной терапии.