Хабаровск, 7 апреля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Хабаровском крае сохраняется риск новой волны COVID-19 — медики рекомендуют пройти вакцинацию и ревакцинацию для формирования иммунитета к инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В медучреждениях края есть около 90 тыс. вакцин.

С начала пандемии коронавирус выявили у 197 684 человек, выздоровели — 194 314 жителей, скончались 1519 пациентов.

На 7 апреля получают лечение 1851 пациент, из них 516 — в стационаре.

Вакцинировались от коронавируса — более 720 тыс. жителей Хабаровского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 1 265 525 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 3192 пациента с COVID-19.