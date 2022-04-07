Веллингтон, 7 апреля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 11 634 случая локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 2179 выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Другие случаи заражения выявлены во всех регионах Новой Зеландии. Также 51 зараженного выявили при въезде на новозеландскую территорию.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 639 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 29 находятся в отделениях интенсивной терапии. Также за минувшие сутки в Новой Зеландии умерли 13 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 740 430 случаев заражения SARS-CoV-2.