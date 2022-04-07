Пекин, 7 апреля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Рекордные с начала пандемии коронавируса 23 107 случаев заражения за прошедшие сутки было зарегистрировано в Китае. Об этом 7 апреля сказано в заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Из общего числа инфицированных, выявленных за последние 24 часаа, симптомы заболевания, таки, как кашель, температура, общее недомогание и слабость, наблюдаются у 1323 человек. Из них 39 человек прибыли в Китай из-за рубежа, 1284 случая подтверждено внутри страны.

Основная часть заразившихся — 21 784 человека — являются бессимптомными носителями инфекции. Из них из-за рубежа прибыли 73 человека, 21 711 заразились внутри страны. Самое большое количество бессимптомных носителей зарегистрировано в Шанхае, на втором месте провинция Цзилинь, на третьем Хэбэй. В провинции Цзилинь находится и самое большое число заразившихся граждан с явными симптомами заболевания.

Всего с начала пандемии в Китае подтверждено 160,1 тыс. случаев заражения коронавирусом (данные по бессимптомным пациентам в статистику не включаются). Число летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 составляет 4 638 случаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предыдущий рекорд по числу подтверждённых случаев заражения был зарегистрирован в Китае сутками ранее, 6 апреля.