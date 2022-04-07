Луганск, 7 апреля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования совершили артиллерийский обстрел поселка городского типа Донецкий в Луганской Народной Республике, 7 апреля сообщает в своем телеграм-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По населенному пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм. Огонь велся со стороны города Горское (ЛНР).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля украинские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, используя реактивную установку залпового огня «Град».