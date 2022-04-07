Тегеран, 7 апреля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. 6 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 451, причем 44 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 44 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 451», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 4228 новых случаев заражения COVID-19, при этом 494 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 900 097 пациентов из общего числа 7 180 008 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 1483 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 64 005 098 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 027 341 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.