Куала-Лумпур, 7 апреля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 12 105 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

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Из них 12 062 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 4 280 591. Также за минувшие сутки в королевстве скончались 32 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 35 192 человека.

В настоящее время в королевстве числится 162 216 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 221 пациент находится в отделениях реанимации, из них 122 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 7 апреля в Малайзии уже выздоровели 4 083 183 человека.