Мадрид, 7 апреля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Совет министров Испании 19 апреля утвердит новое положение об использовании медицинских масок в закрытых помещениях. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление главы минздрава Испании Каролины Дариас.

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Отмечается, что маски перестанут быть обязательными в закрытых помещениях, за исключением медицинских и социально-оздоровительных центров и транспорта.

Мера вступит в силу на следующий день после утверждения Советом министров.