Хабаровск, , 06:00 — REGNUM Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил соболезнования родным и близким Владимира Жириновского.

ЛДПР, Владимир Жириновский Дмитрий Косяков © ИА REGNUM

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«Владимир Вольфович был талантливым человеком во многих проявлениях и делах. Он беззаветно был предан России и многое сделал для ее развития и укрепления. Его бескомпромиссность по отношению к политическим оппонентам всегда вызывала уважение. За неравнодушие и смелость многие жители нашего города с уважением относились к Владимиру Вольфовичу. Мы с почтением провожаем яркого, харизматичного политика», — цитирует Кравчука пресс-служба городской мэрии.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов признал, что со смертью Владимира Жириновского уходит целая эпоха истории страны.