Глава МИД Бразилии назвал санкции против России незаконными
Бразилиа, 7 апреля, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франса назвал санкции, введённые против России Соединёнными Штатами и их союзниками из-за проведения военной спецоперации ВС РФ на Украине, незаконными и губительными прежде всего для развивающихся стран. Об этом он заявил 6 апреля в ходе выступления на заседании парламентской комиссии по внешним связям.
Глава МИД подчеркнул, что эти санкции, будучи избирательными, отвечают интересам крайне узкого круга государств. При этом от их введения страдает абсолютное большинство стран, в первую очередь — развивающихся, «которые в большей степени зависят от импорта продовольствия» и имеют уязвимую финансовую систему.
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Для Бразилии, по словам Франса, критичным является обеспечение непрерывности поставок удобрений, необходимых для обеспечения продовольственной безопасности.
Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару в конце февраля заявил, что Бразилия не будет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую президента РФ Владимира Путина или предлагающую антироссийские санкции из-за операции России по защите Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии Луис Лула да Силва раскритиковал санкции, введённые США в отношении России, поскольку эти меры наносят ущерб странам, не имеющим ни малейшего отношения к европейскому конфликту.
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