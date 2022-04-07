Вашингтон, 7 апреля, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Лишения России статуса ведущего поставщика энергоресурсов в мире намерены добиться власти США. Об этом 6 апреля заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Представитель Белого дома уточнил, что Соединённые Штаты уже предприняли ряд шагов для запрета импорта энергоносителей из России. Для того, чтобы нововведения заработали, потребуется некоторое время.

Сингх пояснил, что Вашингтон поставил своей целью со временем отнять у России статус ведущего мирового поставщика энергоресурсов и лишить её всех доходов, которые она получает от импорта нефти, газа и угля.

Стоит отметить, что по данным минэнерго США, в период с 19 по 25 марта объём импорта нефти из России увеличился на 43% по сравнению с предыдущей неделей и составил 100 тыс. баррелей в сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщили в Белом доме, решение об оплате поставок газа и нефти из России в рублях будет приниматься странами в индивидуальном порядке.