Москва, 7 апреля, 2022, 04:59 — ИА Регнум. В обновленный 6 апреля санкционный список министерства финансов США внесли полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, сообщается на сайте ведомства.

Dfo.gov.ru Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

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Санкции накладывают запрет на любое сотрудничество, проведение всех операций, а также блокировку имущества, находящегося на территории США.

Как сообщало ИА REGNUM, под новыми американскими санкциями, о которых было объявлено 6 апреля, оказались также премьер-министр Михаил Мишустин и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, члены семьи президента Владимира Путина.