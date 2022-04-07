Вашингтон, 7 апреля, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США 6 апреля одобрила законопроект, который обязывает президента предоставить законодателям доклад о сборе американским правительством данных о якобы совершённых российскими военными на Украине преступлениях. Заседание палаты транслировал телеканал C-SPAN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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За данный законопроект проголосовали 418 конгрессменов, против него высказались семеро. Когда документ поступит в верхнюю палату, не уточняется.

Если закон будет принят, президент США в срок до 60 дней должен будет представить Конгрессу доклад об усилиях правительства «по сбору, анализу и хранению улик и информации, касающейся военных преступлений и каких-либо других жестокостей».

В документе подразумевается, что все они якобы совершались российскими военными. А доказательства этого будут собираться США в координации с союзниками и международными организациями.

Напомним, США рассчитывают провести 7 апреля заседание Генассамблеи ООН по вопросу приостановки членства (с перспективой исключения) России в Совете по правам человека (СПЧ), используя для этого провокацию в украинской Буче.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в городе Буча Киевской области организованной фальсификацией.

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