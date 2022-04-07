Нью-Дели, 7 апреля, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Первый в стране случай заражения штаммом XE, который является разновидностью варианта коронавируса «Омикрон», выявлен в Индии. Об этом 6 апреля сообщило издание Times of India со ссылкой на местные власти.

(сс) Peter Haden Индия

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Пациент с указанным типом SARS-CoV-2 обнаружен в городе Мумбаи. Штамм XE является гибридом двух подвидов «Омикрона», получивших обозначение BA.1 и BA.2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вариант ХЕ вряд ли имеет особенные свойства, которые могут вызвать новые всплески заболеваемости коронавирусной инфекцией.